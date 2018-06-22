На одной из детских площадок в Мариуполе Донецкой области между полицейскими и нетрезвым мужчиной возник конфликт. Через несколько минут беседы полицейские начали бить мужчину, бросили на землю и надели наручники. Соответствующее видео выложили в Facebook свидетели.

"Парень без видимых признаков сопротивления полиции получил по шее, и это на глазах собственной дочери, которая гуляла вместе с другими детьми на детской площадке", - написал в сети локальный житель Игорь Погорецкий, который стал очевидцем ситуации,передает со ссылкой на .

Свидетель также отметил, что мужчина употреблял алкоголь на улице.

В патрульной полиции Донетчины говорят, что по данному факту проводится проверка, передает politeka.net.

"По предварительным данным установлено, что экипаж при патрулировании Кальмиусского района заметил мужчину на детской площадке, который распивал алкогольные напитки. Поскольку действия гражданина подпадали под административную ответственность, инспекторы отреагировали на преступление. К сожалению, профилактическая беседа не подействовал на нарушителя. Как происходил контакт с полицейскими до момента применения физической силы, пока выясняется. На неоднократные требования покинуть территорию и пройти в полицейский автомобиля для установления личности и составления админматериалов, правонарушитель не реагировал", - сообщили правоохранители.

Мужчину забрали в райотдел и составили на него админпротоколы. В случае превышения полицейскими служебных полномочий, к инспекторам будут приняты соответствующие меры.

В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками Национальной полиции. Основанием для открытия производства стало видео, которое опубликовал житель Сум. На нем видно, как двое правоохранителей "приводили в чувство" мужчину под хмельком - били и давили пальцы нетрезвому мужчине, который сидел на скамейке.

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