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Копія мами: Шакіра показала підрослих синочків (ФОТО)
22.06.2018 06:22
Зараз Шакіра гастролює і рідко бачить синочків. Та все ж вона встигає хвалитися підписникам чарівними хлопчиками, знімки яких, хоч і рідко, та все ж з'являються в її мікроблозі.

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Шанувальники просто в захваті від того, які хороші Мілан і Саша, і в коментарях до посту тут же почали обговорювати, хто на кого більше схожий. Відповідно до думки фанатів, Мілан - копія батька, в той час, як Саша не тільки кольором волосся, а й рисами обличчя - вилита мама.

А ось нам здається, що обидва хлопчики дуже схожі на маму.

Що скажеш?

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