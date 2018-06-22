|Копія мами: Шакіра показала підрослих синочків (ФОТО)
|22.06.2018 06:22
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Шанувальники просто в захваті від того, які хороші Мілан і Саша, і в коментарях до посту тут же почали обговорювати, хто на кого більше схожий. Відповідно до думки фанатів, Мілан - копія батька, в той час, як Саша не тільки кольором волосся, а й рисами обличчя - вилита мама.
А ось нам здається, що обидва хлопчики дуже схожі на маму.
Що скажеш?
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