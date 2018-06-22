Оккупанты обстреливали из минометов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Один украинский военный получил ранение Фото: Міністерство оборони України / Facebook Отмечается, что украинские подразделения ликвидировали трех боевиков и столько же ранили.Сепаратисты использовали минометы возле Станицы Луганской и Новотошковского (Луганская область), а также Зайцево, Лебединского, Павлополя, Марьинки, Новотроицкого, Старогнатовки, Красногоровки и Гнутово (Донецкая область), говорится в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/392755051217117 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сил луганской объединенных донбассе украинский Теги: война в украине