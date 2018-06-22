Луганская “Заря” начала подготовку к новому сезону и объявила имя еще одного спарринг-партнера, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Перед вылетом в Словению, луганчане проводят сбор в Запорожье. Одним из элементов собрания являются контрольные игры.

Ближайшая и единственная из них на этом сборе состоится 25 июня. Соперником станет ФК “Мариуполь”, который будет представлен от Украины в квалификации Лиги Европы.

Как сообщал с 1 июля луганчане проведут сбор в Словении на котором будут сыграны пять контрольных поединков с иностранными клубами.

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