, , Вадим Рабинович и посетят матч сборной России на Чемпионате мира 2018 года по футболу,передает со ссылкой на .

Об этом в Facebook сообщила журналистка и блогер Алена Яхно.

"25 июня состоится игра Уругвай Россия, а 24 июня из Украины, а именно из аэропорта Жуляны чартерным самолетом (бортовой номер P4-GE, тип самолета Фалькон 900), в Россию вылетят , Вадим Рабинович, и ", отметила она.

"Мой источник уверяет, что эти люди посетят игру по приглашению советника и помощника президента Суркова", добавила журналистка. Однако Яхно отметила, что доказательств у нее нет, но это "очень похоже на правду".

"То, что летят и Медведчук, это ожидаемо, тут у меня даже сомнений нет. А вот то, что летят два народных депутата (Шуфрич и Рабинович), это вообще на голову не налазит. Это, конечно, не государственная измена, но как по мне, где-то очень рядом", подытожила она.



Экс-футболист сборной Украины уже ездил в Москву на матч сборной России на Чемпионате мира. Заметим, что на Чемпионате мира в была зафиксирована и первая смерть, от передозировки наркотиками.

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