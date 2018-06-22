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В Луганской области пограничники выстрелами остановили автомобиль, который пытался прорваться в РФ
22.06.2018 06:49
В Луганской области пограничники задержали двоих человек, их оштрафовали на 1020 грн каждого. Пограничники задержали нарушителей Фото: dpsu.gov.ua Инцидент произошел близко Нижнебараниковки. Пограничники заметили автомобиль без регистрационных номеров, который двигался в направлении границы."На законное требование остановиться, водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования правоохранители применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх. Только после этого транспортное средство марки "ВАЗ" остановилось", – рассказали в ГПСУ.Из-за неповиновения распоряжению пограничников задержанных оштрафовали на 1020 грн каждого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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