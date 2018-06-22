В Луганской области пограничники задержали двоих человек, их
оштрафовали на 1020 грн каждого. Пограничники задержали нарушителей
Фото: dpsu.gov.ua Инцидент произошел близко Нижнебараниковки.
Пограничники заметили автомобиль без регистрационных номеров,
который двигался в направлении границы."На законное требование
остановиться, водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость,
пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования
правоохранители применили оружие, произведя предупредительные
выстрелы вверх. Только после этого транспортное средство марки
"ВАЗ" остановилось", – рассказали в ГПСУ.Из-за неповиновения
распоряжению пограничников задержанных оштрафовали на 1020 грн
каждого.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира