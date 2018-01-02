Известная американская актриса Джессика Альба, недавно ставшая матерью третьего ребенка, обнародовала снимок своего новорожденного сына Хэйес. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

За короткий промежуток времени снимок лайкнули более 850 тысяч пользователей.

Известно, что для Альбы и ее жена Кэша Уоррена новорожденный сын стал третьим ребенком. Пара уже воспитывает девятилетнюю дочь Онор Мари и шестилетнюю Хэвен Гарнер.

Альба является актрисой, бизнес-вумен и меценатом. Она наиболее известна по ряду фильмов, между которых "Город грехов", "Фантастическая четверка", "Удачи, Чак" и другие.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известная актриса Ева Лонгория в возрасте 42 лет ждет ребенка . Информацию о беременности подтвердил представитель актрисы, и рассказал, что она находится на четвертом месяце.

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