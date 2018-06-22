В США отправится комиссия мексиканского конгресса для изучения провозглашенной Трампом политики “нулевой терпимости” к мигрантам. Об этом сообщает со ссылкой на мексиканское издание Excelsior.

В США отправятся пять мексиканских парламентариев-членов комиссии. Они встретятся с американскими сенаторами и Палатой представителей, правозащитниками и активистами, чтобы изучить политику Трампа, направленную против мигрантов из латиноамериканских стран, в частности, практику разделения семей, которая была запрещена лишь указом американского президента от 20 июня.

​Мексиканские депутаты планируют пробыть в США два дня, их визит намечен на следующую неделю.

Как сообщал Министерство обороны США согласилось разместить на территории американских военных баз 20 тысяч детей, которые были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой. По данным газеты The New York Times с соответствующим запросом обратилось министерство здравоохранения и социальных служб США. Как отмечает издание, конечная цель американской администрации в данном случае заключается в том, чтобы создать условия, при которых задержаные нелегальные иммигранты могут находиться на территории США под стражей вместе со своими детьми.

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