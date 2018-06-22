|Тіна Кароль похвалилася вміннями дорослого сина
|22.06.2018 06:55
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Нещодавно в мережу потрапило коротке відео, на якому Тіна вчить Веню грати на фортепіано.
До слова, у хлопчика гра на музичному інструменті виходить досить не погано. Переглянувши зворушливе відео, шанувальники Тіни відзначили, що у неї росте музикант і у Вені талант.
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