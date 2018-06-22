Погода, Новости, загрузка...
Тіна Кароль похвалилася вміннями дорослого сина
22.06.2018 06:55
Співачка і тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль доволі рідко публікує в соціальних мережах фото свого сина Веніаміна. Тим паче, вони рідко бачаться, бо хлопчик живе і навчається в Лондоні.

9216_0-4s3cof6jqm.jpg (46.19 Kb)

Нещодавно в мережу потрапило коротке відео, на якому Тіна вчить Веню грати на фортепіано.

Тина Кароль учит сына Вениамина играть на фортепиано. #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 р. о 3:06 PDT



До слова, у хлопчика гра на музичному інструменті виходить досить не погано. Переглянувши зворушливе відео, шанувальники Тіни відзначили, що у неї росте музикант і у Вені талант.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Анна Седокова у леопардовому купальнику показала апетитні сідниці (ФОТО)
Єва Лонгорія розсекретила ім'я новонародженого сина
Оля Полякова позує лише в стрінгах (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить