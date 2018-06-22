В Богородчанском районе Прикарпатья трое подростков ограбили складское помещение, откуда вынесли более 200 бутылок алкоголя на сумму почти 4 тыс. грн,передает со ссылкой на .

С заявлением в полицию обратился 49-летний хозяин складского помещения, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Ивано-Франковской области.

Злоумышленниками оказались трое несовершеннолетних. Двое юношей - это 15-летние местные жители, а один 17-летний парень из соседнего села.

"Как выяснилось, в ту ночь ребята проходили у местного магазина и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, разбили окно и проникли в складское помещение. Оттуда они похитили 20 бутылок пива "Львовское", 24 бутылки пива "Черниговское" и 168 бутылок слабоалкогольного напитка "Бирмикс". После этого исчезли с похищенным с места происшествия", - отмечают правоохранители.

Ребята признались в содеянном и рассказали, что часть бутылок они спрятали близко от места преступления, другую - в кустах у реки, а 15 бутылок выпили.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Задержанных могут посадить на 6 лет.

Во львовской области задержали двух учеников сельской школы, которые между ночи опустошили продуктовый магазин в селе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира