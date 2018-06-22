|Просто перекрасить не помогло: во сколько обойдётся переименование двух областей
|22.06.2018 07:05
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Препятствий для переименования двух областей не ожидается, так как Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал их переименование. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «112 Украина».
Также Вятрович подчеркнул, что придется внести изменения в Конституцию Украины, так как эти области упоминаются в ней, однако препятствий для этого нет.
Сколько точно денег понадобится на переименование двух областей, пока не известно. Но уже понятно, что затраты будут немалыми. Расходы складываются из многих составляющих.
Всем учреждениям и предприятиям придется менять документы, заказывать новые печати и штампы, обновлять вывески на входе и пр.
Понадобятся новые указатели и знаки на дорогах, въездах в область, трассах по всей Украине. Надо будет снабдить новыми картами, атласами множество учреждений, при этом не только расположенных в переименованных областях, но и по всей стране.
К примеру, как отмечает экс-глава Днепропетровского областного совета Евгений Удод, после переименования Днепропетровска в Днепр только для переоформления документов гражданам пришлось выложить 1,8 млрд грн.
Стоит отметить, что переименования никогда дешевыми не были. Так, переименование в 2016 году города Цюрупинск на Олешки (Херсонская область) с населением в 24 тысячи человек обошлось, по данным местных властей, в $5 млн.
Правда, как отмечает знаток РПР Андрей Когут, обычным жителям с заменой документов не нужно спешить.
А вот юридическим лицам изменения внести все-таки придется.