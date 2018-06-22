Препятствий для переименования двух областей не ожидается, так как Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал их переименование. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «112 Украина».

"Думаю, что переименуют. То, как этот вопрос сейчас постепенно решается, показывает, что нет никаких оснований в этом сомневаться. Было собрано довольно голосов для того, чтобы запустить эти изменения в качестве постановления", — заявил он.

Также Вятрович подчеркнул, что придется внести изменения в Конституцию Украины, так как эти области упоминаются в ней, однако препятствий для этого нет.

"Вчера на комитете абсолютным большинством голосов — только один воздержался — поддержан проект этого постановления. Ожидать каких-то преград по принятию этого решения, я думаю, не приходится",— уточнил он.

Сколько точно денег понадобится на переименование двух областей, пока не известно. Но уже понятно, что затраты будут немалыми. Расходы складываются из многих составляющих.

Всем учреждениям и предприятиям придется менять документы, заказывать новые печати и штампы, обновлять вывески на входе и пр.

Понадобятся новые указатели и знаки на дорогах, въездах в область, трассах по всей Украине. Надо будет снабдить новыми картами, атласами множество учреждений, при этом не только расположенных в переименованных областях, но и по всей стране.

К примеру, как отмечает экс-глава Днепропетровского областного совета Евгений Удод, после переименования Днепропетровска в Днепр только для переоформления документов гражданам пришлось выложить 1,8 млрд грн.

"Это деньги, которые ушли на замену паспортов, пенсионных удостоверений, прав на автотранспорт. По области мы пока не считали. По идее, придется всем менять всю документацию. Я думаю, что в этом случае цифру в 1,8 млрд можно умножать как минимум на 10 — столько потребуется после переименования Днепропетровской области", — говорит Удод.

Стоит отметить, что переименования никогда дешевыми не были. Так, переименование в 2016 году города Цюрупинск на Олешки (Херсонская область) с населением в 24 тысячи человек обошлось, по данным местных властей, в $5 млн.

Правда, как отмечает знаток РПР Андрей Когут, обычным жителям с заменой документов не нужно спешить.

"Никакие документы в панике менять не надо. Если в паспорте написано, что человек родился в Днепропетровской области или в Кировограде и прописан в нем, то никаких изменений вносить не нужно. Все документы, паспорта, пенсионные, трудовые книжки, все документы на недвижимость остаются в силе. Изменения в документы будут вноситься автоматически в случае их продления, если в паспорт надо вклеить фото или продать квартиру, тогда в реестры пойдут новые данные. До этого будет сохраняться старое название, и все документы будут действовать", — пояснил знаток.

А вот юридическим лицам изменения внести все-таки придется.

"И обойдется оно им от 150 до 1200 гривен", — уточнил адвокат Лаврентий Царук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира