Город Ассен (Нидерланды) принял международный турнир по паралимпийского волейболу между мужских и женских команд, сообщает со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины. По итогам турнира мужская команда Украины заняла первое место, женская команда Украины заняла четвертое командное место. Победителями мужского турнира стали: Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Максим Петренчук, Дмитрий Мельник, Александр Драпак, Алексей Харламов, Сергей Шевченко, Андрей Прищепа и Марк Приймаков. Отметим, что только в соревнованиях приняли участие 8 команд из 6 стран. Заметим, что турнир был последней возможностью попробовать свои силы на международной арене перед чемпионатом мира, который пройдет в Нидерландах в июле 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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