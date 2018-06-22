разрешил въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой,передает со ссылкой на .

Он удовлетворил просьбу уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Москалькова сможет посетить находящихся в Украине россиян, сообщила Денисова в эфире "Громадського".

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - отметила .

Она лично просила Порошенко об отмене запрета въезда российской омбудсмен.

Несмотря на договоренности, россияне не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову к Олегу Сенцову и других политзаключенных. Об этом уполномоченный по правам человека сказала в эфире одного из телеканалов.

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