"Прокуроры" в аннексированном Россией Крыму утверждали, что подозреваемые по "делу Веджие Кашки" Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегермендж и Руслан Трубач могут "скрыться на территории Украины, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства". Адвокаты просили изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Чапух: У меня был микроинсульт, осложнения до сих пор не прошли. Фото: Антон Наумлюк / Facebook Таким образом, арест финуратов "дела Веджие Кашки" продлен до 15 июля."Прокуроры" утверждали, что подозреваемые могут "скрыться на территории Украины, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства".Адвокаты отметили, что суд не учел положительные характеристики фигурантов дела, состояние их здоровья, возраст и устойчивые социальные связи. Они просили изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы."У меня целый букет хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца и астма. У меня был медицинский осмотр, который подтвердил, что мне нельзя находиться в СИЗО. Я инвалид третьей группы... Я прятаться никуда не хочу и не буду, повлиять на свидетелей я не могу, поскольку ни одного из них не знаю. Следствие за шесть месяцев никаких мер со мной не проводило. Каждый раз прихожу на заседание с какой-то надеждой, что этот судья все-таки разберется. Но пока без изменений. Я не бегу от ответственности, я хочу дома поправить свое здоровье, чтобы нормально защищать себя. В условиях СИЗО это нереально", – сказал в суде Дегерменджи.Чапух заявил, что полгода находится в больнице СИЗО."Был микроинсульт, осложнения до сих пор не прошли. Плохо стою на ногах, речь невнятная", – добавил он.23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе группу крымских татар – Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции $7 тыс.При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения 82-летней Веджие Кашке, женщина скончалась.24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года, арест несколько раз продлевали.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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