Детей-иммигрантов разместят на военных объектах в Арканзасе и Техасе, заявили в Пентагоне. Детей мигрантов хотят разместить на военных объектах Фото: ЕРА По словам Эндрюса, детей разместят на военных объектах в Арканзасе и Техасе. Пока неясно, будут ли на базах родители детей-иммигрантов, пишет газета. Представители Белого дома, министерства обороны, департамента здравоохранения и социальных служб не смогли предоставить NYT подробную информацию.Случаи разделения семей мигрантов участились после того, как в апреле 2018 года власти США провозгласили политику "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам. Задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.Агентство Associated Press, ссылаясь на информацию министерства внутренней безопасности США, сообщило, что с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей. Президент США Дональд Трамп 20 июня подписал приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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