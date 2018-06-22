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Власти США собираются размещать детей мигрантов на военных базах
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22.06.2018 07:34
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Детей-иммигрантов разместят на военных объектах в Арканзасе и
Техасе, заявили в Пентагоне. Детей мигрантов хотят разместить на
военных объектах Фото: ЕРА По словам Эндрюса, детей разместят на
военных объектах в Арканзасе и Техасе. Пока неясно, будут ли
на базах родители детей-иммигрантов, пишет газета.
Представители Белого дома, министерства обороны, департамента
здравоохранения и социальных служб не смогли предоставить NYT
подробную информацию.Случаи разделения семей мигрантов участились
после того, как в апреле 2018 года власти США провозгласили
политику "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам.
Задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей
переводят под опеку или возвращают на
родину.Агентство Associated Press, ссылаясь на
информацию министерства внутренней безопасности США, сообщило,
что с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более
2300 детей. Президент США Дональд Трамп 20 июня подписал
приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов.
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