Писательница Оксана Забужко считает, что интеллектуалы не влияют на публичную политику в Украине.

"Интеллектуалы не влияют на публичную политику в Украине. Кроме посреднического класса, который должен переводить стратегии интеллектуалов на язык практических действий нужна такая штука, как ресурс. В информационном обществе он обеспечивается медиаполем. И если оно не контролируется этой же страной, то оно рассеченное. Выставленное таким образом, чтобы мы не слышали друг друга. Результат - деградация политики как таковой ", - говорит Оксана Забужко.

Писательница в качестве примера приводит историю 2008 года, когда общество и политики проигнорировали предупреждения о предстоящей российской агрессии,передает со ссылкой на .

"Господин Александр Сушко в августе 2008 года написал аналитическую прогностическую статью. Именно через несколько дней после начала российско-грузинской войны на уважаемом тогда ресурсе "Украинская правда" под названием "Украина следующая". В ней подробно было объяснено, как дальше Россия будет нападать на Украину, как будет начинаться это из Крыма. Весь сценарий, в котором мы с 2014-го года живем там был выложен в формате предупреждения. Никто так и не обратил на нее должного внимания ", - говорит писательница.

Считает, что из-за отсутствия общения представителей интеллектуальной элиты с представителями власти политика превращается в шоу.

"С 2000 годов началась замена национальных интересов интересами электоральным - выиграем выборы, а там хотя трава не расти. Глобальная дезинтелектуализация публичной политики, расчет на идиота, короткие лозунги, звучащие высказывания. Умберто Эко такое положение назвал карнавализацией - расчет на инфантилов и постоянную забаву. Преобразование политики на зрелище. Высмеивание выступлений политиков, глупые высказывания. На поверхности вас развлекают, а вы берете в том участие на правах рабов в Римском Колизее. На самом деле вами манипулируют и не воспринимают действительно ", - говорит Забужко.

Ультиматум премьера изменил расклад интересов в парламентской политической шахматной доске. Когда депутаты начали расценивать закон об антикоррупционном суд, уже учитывая собственное нежелание идти на досрочные выборы. Такое мнение высказал политический аналитик Николай Давидюк.

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