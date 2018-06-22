|Brent подорожала до 73,89 долл. за баррель
|22.06.2018 07:39
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром выросли в цене до 73,89 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,15%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,36 доллара за баррель, прибавив 1,25%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
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