Соединенные Штаты Америки возмущены отказом российского правительства допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к незаконно заключенным украинцам Олегу Сенцову и Владимиру Балуху. Об этом заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенная в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс, передает "Укринформ".

"Мы потрясены, что Россия отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - подчеркнула представитель США.

Она напомнила, что Сенцов голодает уже 38-й день, а также выразила обеспокоенность состоянием еще одного голодающего в России украинского политзаключенного Владимира Балуха. "Мы также обеспокоены состоянием активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день.

Российская власть должна немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенныи и без лишних проолочек освободить всех, кого незаконно удерживает", - заявила Сайдерс.

Как сообщал svodka.net ранее, уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова не имеет достоверной информации о состоянии украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира