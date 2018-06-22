В пятницу, 22 июня, в некоторых областях Украины все еще будет жара, но ряд регионов накроют ливни с грозами.

Об этом на своей странице в сообщила синоптик Наталья Диденко, передает .

"22 июня - дожди, грозы, кое-где сильные ливни, град, при грозах шквалы. Все это ближайшей ночью - на западе. Завтра днем - на севере (кроме Сумской). В центре (кроме Днепропетровской и Полтавской). На востоке - еще сухо и жарко", - отметила она.

По словам Диденко, на юге страны будет сухо, только в Одесской области дождь и гроза. На западе сильно похолодает - +14+22. На востоке и юге - +27+33. На остальной территории +25+30 градусов. В - дожди и грозы, температура +28+30. В субботу в столице похолодает до +18 градусов.

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