|
Розенко: Если доходы Пенсионного фонда позволят, возможно, к концу года мы предложим новые програмы повышения пенсий
|
22.06.2018 08:13
|
Доход Пенсионного фонда в начале 2018 года был больше
запланированного, отметил вице-премьер-министр Украины Павел
Розенко. Розенко рассказал о возможном повышении пенсий Фото:
kmu.gov.ua "Можно сидеть, быть большим экспертом и рассказывать,
что надо поднять пенсии в два-три-пять раз. Но эти повышения должны
соответствовать увеличению доходов Пенсионного фонда... При
наличии дополнительного ресурса мы готовы внедрять новые пенсионные
программы... Начало этого года показало оптимистичную картину. У
нас есть немного больше доходов Пенсионного фонда, чем мы
запланировали. Если мы увидим, что эта динамика будет сохраняться,
уверен, что к концу года мы, вероятно, выйдем с идеями
дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное
законодательство или отдельными программами для повышения пенсий в
Украине", – сказал Розенко.11 октября 2017
года пенсионная реформа вступила в силу. По данным
Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн
человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и
страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.С 1 июня
минимальная пенсия поднимется до 1435 грн в связи с повышением
прожиточного минимума. Розенко заявлял, что это повышение коснется
около 1 млн украинцев.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира