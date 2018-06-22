Доход Пенсионного фонда в начале 2018 года был больше запланированного, отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Розенко рассказал о возможном повышении пенсий Фото: kmu.gov.ua "Можно сидеть, быть большим экспертом и рассказывать, что надо поднять пенсии в два-три-пять раз. Но эти повышения должны соответствовать увеличению доходов Пенсионного фонда... При наличии дополнительного ресурса мы готовы внедрять новые пенсионные программы... Начало этого года показало оптимистичную картину. У нас есть немного больше доходов Пенсионного фонда, чем мы запланировали. Если мы увидим, что эта динамика будет сохраняться, уверен, что к концу года мы, вероятно, выйдем с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или отдельными программами для повышения пенсий в Украине", – сказал Розенко.11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.С 1 июня минимальная пенсия поднимется до 1435 грн в связи с повышением прожиточного минимума. Розенко заявлял, что это повышение коснется около 1 млн украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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