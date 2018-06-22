В четверг, 21 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал приказ №176/2018 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к отдельных физических и юридических лиц и внести изменения в санкций, примененных согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года", - в частности говорится в решении СНБО, утвержденном Порошенко.

Согласно приложениям к решению, санкции, в частности, вводятся против нескольких членов российских политических партий, между которых - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Также в санкционном списке - председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и ее заместитель, а также члены "Избирательной комиссии Республики Крым".

Кроме того, в дополненном украинском санкционном списке оказались российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберг. Против указанных в списке лиц вводится "блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленных Законом".

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде только с США.

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