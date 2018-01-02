В Украине улучшилась ситуация с количеством женских конгрессов, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Так министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал убийство юриста Ирины Ноздровской. Климкин: Убийство Ноздровской – тест на способность обеспечить справедливость Фото: EPA "Словом года во многих словарях стал феминизм.У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И. Ноздровской – вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость в целом и способность ее обеспечить", – сообщил Климкин. Словом року в багатьох словниках став фемінізм.У нас стало краще з жін.конгресами,але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці.Вбивство І.Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезп — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г. 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января проходит акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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