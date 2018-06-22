Как пишет The Guardian, неизвестно, имеют ли встречи американского лоббиста Адама Уолдмана с основателем Wikileaks Ассанжем какое-то отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Американский лоббист встречался с Ассанжем Фото: ЕРА Газета отмечает, что Уолдман был одним из самых частых посетителей Ассанжа в прошлом году. О чем они говорили, неизвестно.Уолдман отказался комментировать изданию информацию о встречах с основателем WikiLeaks.В феврале этого года Fox News сообщил, что Ассанжа упоминали в переписке Уолдмана с сенатором Марком Уорнером. Телеканал предполагает, что таким образом лоббист пытался добиться сделки между Ассанжем и минюстом США.Как пишет The Guardian, неизвестно, имеют ли встречи Уолдмана с Ассанжем какое-то отношение к Дерипаске.Ассанж с 2012 года живет на территории посольства Эквадора в Лондоне.Прокуратура Швеции добивалась его экстрадиции по подозрению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Ассанж свою вину отрицал и опасался, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США.19 мая 2017 года прокуратура Швеции заявила о снятии с Ассанжа обвинения в изнасиловании.Полиция Великобритании предупредила, что Ассанж будет арестован, если покинет дипмиссию, поскольку ордер на арест не отменен.В январе 2018 года интернет-активист получил гражданство Эквадора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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