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Работающий на Дерипаску лоббист из США встречался с Ассанжем в Лондоне - The Guardian
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22.06.2018 08:20
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Как пишет The Guardian, неизвестно, имеют ли встречи американского
лоббиста Адама Уолдмана с основателем Wikileaks Ассанжем какое-то
отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Американский лоббист
встречался с Ассанжем Фото: ЕРА Газета отмечает, что Уолдман был
одним из самых частых посетителей Ассанжа в прошлом году. О чем они
говорили, неизвестно.Уолдман отказался комментировать изданию
информацию о встречах с основателем WikiLeaks.В феврале
этого года Fox News сообщил, что Ассанжа упоминали в переписке
Уолдмана с сенатором Марком Уорнером. Телеканал предполагает,
что таким образом лоббист пытался добиться сделки между Ассанжем и
минюстом США.Как пишет The Guardian, неизвестно, имеют ли встречи
Уолдмана с Ассанжем какое-то отношение к Дерипаске.Ассанж с 2012
года живет на территории посольства Эквадора в Лондоне.Прокуратура
Швеции добивалась его экстрадиции по подозрению в
изнасиловании двух женщин в 2010 году. Ассанж свою вину отрицал и
опасался, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует
его в США.19 мая 2017 года прокуратура Швеции заявила о снятии
с Ассанжа обвинения в изнасиловании.Полиция
Великобритании предупредила, что Ассанж будет арестован, если
покинет дипмиссию, поскольку ордер на арест не отменен.В январе
2018 года интернет-активист получил гражданство Эквадора.
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