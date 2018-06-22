Во временно оккупированном Донецке из-за затопления и прекращения откачки воды из неработающих шахт началась сильная осадка грунта, пишет со ссылкой на «»

Во временно оккупированном Донецке, как и в других временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области, из-за прекращения оккупационными «властями ДНР» откачки воды из неработающих шахт идет сильная осадка грунта. Тот там, то здесь образовываются провалы грунта, а вода уходит «в никуда».

Вот что сообщают жители временно оккупированного Донецка в соцсетях:

«В Буденновском р-не, в огородах, кое-где проседает земля… затопленные шахты еще аукнутся...»,

«Бывает. Но она и раньше бывала… А вот провалы кое-где — это что то новое...»,

«В подвалах воды нет?»,

«Вода, кстати, при поливе уходит в землю до бесконечности (в лунке не стоит!) И жара здесь не при чем...».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

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