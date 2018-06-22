В пятницу, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея приступила к процессу сворачивания своей ядерной программы. Об этом он рассказал во время встречи с представителями администрации в Белом доме, пишет Интерфакс-Украина.

"Это великая вещь - будет полная денуклеаризация, которая уже началась", - сказал он.

Трамп отметил, что на данный момент в КНДР заняты уничтожением "четырех испытательных полигонов", в том числе и того, где проводилось тестирование ракетных двигателей.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон, который использовали для испытаний двигателей ракет большой дальности.

Он пояснил, что речь идет о космодроме Сохэ, на котором проводили испытания жидкотопливных двигателей для баллистических ракет большой дальности. После данных испытаний Северная Корея заявила, что ее ракеты могут достичь Соединенных Штатов Америки.

В то же время группа 38 North, которая базируется в США и отслеживает происходящее в Корейской народно-демократической республике, сообщила, что никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного полигона не было.

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