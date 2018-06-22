РФ использует во время учений как обычное, так и ядерное оружие, что снижает порог сдерживания, отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг отметил, что членам НАТО пока ничего не угрожает Фото: EPA По словам Столтенберга, ни одному члену Альянса ничего не угрожает, но значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие и системы вооружения вызывают беспокойство.Он добавил, что РФ использует во время учений как обычное, так и ядерное оружие, что снижает порог сдерживания.Отношения Кремля и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно НАТО надо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.2 марта президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность заявлениями Путина и подчеркнули, что такие действия мешают "обсуждению целого ряда вопросов между РФ и Западом".Столтенберг часто заявлял, что НАТО не хочет новой холодной войны с Россией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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