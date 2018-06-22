Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает

“Признано нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным пунктом 1 статьи 50 и частью третьей статьи 6 Закона Украины ”О защите экономической конкуренции“, повышение цен на сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива (СУГ) при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий”, - говорится в решении.

Соответствующий документ регулятор принял на заседании в четверг, 21 июня.

В частности, группа “Надежда” (ЧП “Надежда”, ООО“Евростандарт-Автогаз”, “Л.В.”, “Газ постачання”, “Монтажналадка”, “Надежда Ритейл” и “Надежда-Закарпаття”) оштрафована на сумму 11,971 млн грн.

В свою очередь группа WOG (ООО “Импорт Транс Сервис”, “ВОГ Ритейл” и “Нафтотрейд Ресурс”) должна заплатить 14,793 млн грн.

Группу компаний “ОККО” (ЧП “ОККО-Бизнес Контракт” и “ОККО-Контракт”, ООО “ОККО-Ритейл” и “ОККО-Схид”) комитет решил оштрафовать на 6,414 млн грн.

Кроме того, ООО “Авантаж 7” придется выплатить штраф в размере 3,271 млн грн, ООО“Факторинг Груп” – 4,548 млн грн.

По мнению АМКУ, в августе 2017 года не было объективных причин для синхронного повышения цен на сжиженный газ.

Напомним, за 5 месяцев 2018 года в государственный бюджет от управления арестованными активами АРМА поступило 3,5 млн гривен.

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