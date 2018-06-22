Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, симметричные ограничительным мерам США от 11 июня, против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве. Кроме того, Украина расширила санкционный список лиц, причастных к организации незаконных выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму. Украина расширила санкционный список Фото: ЕРА 21 июня президент Украины Петр Порошенко своим указом, опубликованном на сайте главы государства, ввел в действие решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".СНБО ввел санкции, симметричные ограничительным мерам США от 11 июня, против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве. В список вошли научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис", ООО "Цифровые технологии безопасности", ERPScan BV, Embedi Limited.Кроме того, список юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Крыма и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу РФ.В этот перечень вошли Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия "Республики Крым", Всероссийская политическая партия "Единая Россия", политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР), всероссийская политическая партия "Родина", политическая партия "Демократическая партия России", Союз ветеранов Афганистана, Политическая партия "Патриоты России", общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России", всероссийская политическая партия "Аграрная партия России", политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", всероссийская общественная организация "Боевое братство", общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.11 июня министерство финансов США включило в санкционный список еще три российские компании, которые, как считают в ведомстве, связаны с Федеральной службой безопасности РФ.В мае в МИД РФ заявили, что с 2011 года США 52 раза объявляли о санкциях против России. По данным российской стороны, под американскими ограничительными мерами находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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