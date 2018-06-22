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Как открыть машину, если забыл в ней ключи (видео)
22.06.2018 08:55
Как открыть машину, если забыл в ней ключи (видео) По теме:

У соседки прямо перед домом по середине улицы закрылась машина,  пробка образовалась. Она стоит переживает. я ей говорю: сейчас приду открою. Пошел за ниткой (этот принцип работает). прихожу открываю. Она счастлива, что стекло не пришлось ломать. Все разъехались.

И тут самое плохое начинается!!! Пожилые соседи зашептались: вот смотри, откуда он знает? вот так машины обкрадывают!

Мне стало так не по себе, описать слов не хватит. Так что мой вам совет: пользуйтесь этим исключительно только для себя, советует пользователь передает







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