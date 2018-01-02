По делу об убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской следствие допросило приблизительно 50 человек, но результатов вскрытия до сих пор нет. Об этом сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире одного из телеканалов.

"У нас еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть. Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления", - сказал он.

Спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области не ответил на вопросы о том, что рассказал прежний жених убитой Виталий Сергеев, и почему его вызвали на допрос.

"Все имена не будем рассказывать, и что они говорили - тоже", – указал он и добавил, что это может навредить следствию.

В то же время Жукович назвал причину изъятия автомобиля Сергеева.

"Будем проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. Будем обращаться в суд, чтобы получить временный доступ к вещам, и проводить экспертизы", - подчеркнул он.

Помимо этого, спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области прокомментировал версии убийства.

"Это может быть связано с ее профессиональной деятельности или с тем, что ей угрожали. Все версии отрабатываем и проверяем", - резюмировал Жукович.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известный британский предприниматель и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал наказать убийц юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской .

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