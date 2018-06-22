Украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов в ответ на призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку ответил отказом и передал "большой привет". Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает со ссылкой на Радио Свобода.

“В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал режиссера прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом и просил передать „большой привет“, напомнив, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет”, — приводит слова Д.Динзе издание.

Адвокат также опроверг слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой о "лечебном голодании" и наборе веса.

“По всей видимости, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно навещает Сенцова”, — предположил адвокат.

По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.

Напомним, у политзаключенного Олега Сенцова, который голодает, проблемы с почками и сердцем.

Как сообщал , Европейский суд по правам человека подал в правительство России требование о детальной информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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