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Ани Лорак вместе с мужем посетила фестиваль в украинской столице
22.06.2018 09:01
Украинская певица Ани Лорак, выступающая в РФ, засветилась в Киеве вместе с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фото: anilorak / Instagram  Пост она опубликовала на странице в Instagram.На фото она запечатлена с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 21 Июн 2018 в 3:09 PDT
Ани Лорак заявляла, что украинские поклонники положительно относятся к ее гастролям в РФ.Певица активно гастролирует в РФ. Там она рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom.

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