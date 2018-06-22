Высококлассные специалисты в IT-сфере есть во всех странах, отметил совладелец первого коммерческого чат-бота Валентин Пивоваров. Украинцы могут получать и $10 тыс. IT-специалисты в Украине зарабатывают больше, чем в среднем по стране Фото: ЕРА Это следует из его ответа на вопрос, сколько зарабатывают специалисты IT-сферы в Украине и за рубежом."В Украине зарплаты стартуют от $800 и могут достигать $6–10 тыс. В США средняя зарплата – $7–10 тыс." – сказал Пивоваров.Он также отметил, что высококлассные специалисты в IT-сфере есть во всех странах.По информации министра социальной политики Украины Андрея Ревы, за шесть месяцев 2018 года средняя заработная плата увеличилась на 28,4% и составила 8101 гривну (около $310). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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