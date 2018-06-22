Высококлассные специалисты в IT-сфере есть во всех странах, отметил
совладелец первого коммерческого чат-бота Валентин Пивоваров.
Украинцы могут получать и $10 тыс. IT-специалисты в Украине
зарабатывают больше, чем в среднем по стране Фото: ЕРА Это следует
из его ответа на вопрос, сколько зарабатывают специалисты IT-сферы
в Украине и за рубежом."В Украине зарплаты стартуют от $800 и могут
достигать $6–10 тыс. В США средняя зарплата – $7–10
тыс." – сказал Пивоваров.Он также отметил, что высококлассные
специалисты в IT-сфере есть во всех странах.По информации министра
социальной политики Украины Андрея Ревы, за шесть месяцев 2018 года
средняя заработная плата увеличилась на 28,4% и составила 8101
гривну (около $310).
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