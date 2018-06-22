За прошедшие сутки, 21 июня, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской, что на Луганщине.

На Горловском направлении — в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении близко Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Российско-оккупационные войска 29 раз прибегали к прицельному огню по позициям ВСУ, три раза враг применял артиллерию и минометы.

«Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу. Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение. По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и еще трое ранены», – сообщили в штабе

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