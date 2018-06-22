На Львовщине местными правоохранителями было выявлено и пресечено деятельность мини-завода по производству туалетной бумаги под брендом известного производителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, передает со ссылкой на .

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) УК Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на мини-заводе, расположенном в Буском районе на Львовщине, в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции - бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги, и т. п. с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей Львовской области.

Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков из ввезенного сырья.

Также правоохранители установили и пресекли деятельность "перевалочного площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Предупреждено попадание на потребительский рынок "товара" стоимостью свыше 180 тысяч гривен.

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