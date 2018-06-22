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Бред Пітт заборонив дітям зніматися в кіно з Анджеліною Джолі
22.06.2018 09:15
Бред Пітт і Анджеліна Джолі майже два роки тому почали шлюборозлучний процес і досі не завершили його, тому що не можуть прийти до згоди в питанні опіки над дітьми. Різні погляди батьків відбилися і на зйомках фільму "Малефісента 2" (Maleficent 2), до яких актриса приступила в травні. Вона хотіла залучити до роботи над продовженням ремейка діснеївського мультфільму "Спляча красуня" (Sleeping Beauty) 12-річну дочку Шайло і 10-річного сина Нокса, але Бред Пітт не дав згоди на це.

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Нагадаємо, інша дочка голлівудської пари, 10-річна Вів'єн, знімалася з мамою в першому фільмі, який вийшов на екрани в 2014 році.

Бред відмовився підписати угоду про судьба Шайло і Нокса в зйомках. Діти використовуються в якості пішаків, - розповів пресі інсайдер.

За словами інформатора відомо, що шестеро дітей Бреда і Анджеліни перебували в Лондоні, коли йшли зйомки, а потім повинні були повернутися в Лос-Анджелес з батьком, але раптово їх мати змінила плани, і Пітт не був задоволений цим.

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