|Бред Пітт заборонив дітям зніматися в кіно з Анджеліною Джолі
|22.06.2018 09:15
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Нагадаємо, інша дочка голлівудської пари, 10-річна Вів'єн, знімалася з мамою в першому фільмі, який вийшов на екрани в 2014 році.
Бред відмовився підписати угоду про судьба Шайло і Нокса в зйомках. Діти використовуються в якості пішаків, - розповів пресі інсайдер.
За словами інформатора відомо, що шестеро дітей Бреда і Анджеліни перебували в Лондоні, коли йшли зйомки, а потім повинні були повернутися в Лос-Анджелес з батьком, але раптово їх мати змінила плани, і Пітт не був задоволений цим.
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