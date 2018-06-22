|В Словакии арестовали бывшего члена "Правого сектора"
|22.06.2018 09:17
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Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Словацкое издание Korzar пишет, что на суде 21 июня Гласнер утверждал, что он не террорист, а журналист. Суд оставил его под стражей. Украинец подал апелляцию.LB.ua отмечает, что Гласнер вошел в структуру "Правого сектора" после победы ужгородского Майдана. До этого в общественной или революционной деятельности он замечен не был. После присоединения Гласнера к закарпатскому ПС организацию начали обвинять в том, что она работает на заказ и занимается контрабандой.В марте 2015 года украинца освободили от обязанностей начальника штаба батальона ПС.Последние два года Гласнер прожил в словацком Кошице, где его и задержали.
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