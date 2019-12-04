|Каміла Морроне прокоментувала різницю у віці з Леонардо Ді Капріо
|04.12.2019 22:18
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У новому інтерв'ю Los Angeles Times Каміла розповіла:
«У Голлівуді, та й взагалі в історії так багато прикладів відносин людей різного віку. Я просто думаю, що кожен повинен мати можливість зустрічатися з тим, з ким він хоче зустрічатися».
А ще вона поділилася, що переживає через свою кар'єру: мовляв, зараз всі знають її як «дівчину Леонардо Ді Капріо», і через це втрачається її особистість.
«Я розумію, чому так відбувається, і працюю над цим, так що, сподіваюся, розмов про те, що я домоглася чогось тільки завдяки своїм відносинам, буде менше».
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