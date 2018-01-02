The Washington Post "похвалило" президента США Дональда Трампа за правильно выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летальных вооружений, передает со ссылкой на позицию издание.

"Администрация Трампа в течение нескольких месяцев сомневалась, предоставлять оборонительное оружие Украина, но когда на этой неделе она наконец перешло к действиям - время было выбрано безупречно. В середине декабря агрессия со стороны сил возглавляемых Россией резко возросла: тяжелые артиллерийские и ракетные обстрелы откровенно отрицали тезис о том, что трехлетняя московская интервенция в Донецкой и Луганской областях перешла в стадию "замороженного конфликта". Поговаривали, что Владимир Путин видел в эскалации в Украине способ объединить поддержку внутри страны накануне президентских выборов, которые состоятся в России в марте", - говорится в статье.

В издании отметили, что решение о Javelin не остановит российский наступление, однако может заставить Путина взять паузу.

"Решение президента Трампа предоставить вооруженным силам Украины противотанковые ракеты "Javelin" и согласовать продажу снайперских винтовок - не остановит российское наступление, если оно будет иметь место, но оно может заставить Путина взять паузу. Это достойное применение принципа "мир через силу" президента Рональда Рейгана, которым Трамп, по собственному признанию, увлекается.

Если в мире всегда будет мир - и улучшение российско-американских отношений - прежде только, Путин должен осознать, что его агрессия, то ли в Украине, или в киберпространстве, получит отпор и повлечет за собой ощутимые убытки для него.

Количество американского оружия, которое получит Украина, является скромным. Но официальные лица называют эти вооружения "заплатками", поскольку они заполняют ключевые слабости в защите страны. На восточных фронтах - украинским военным ежедневно угрожают вражеские снайперы. Теперь они смогут использовать снайперские системы M107A1, которые США им продают, чтобы уравнять шансы с противником. Аналогично, Javelin могут уничтожать российские танки в случае нового наступления - и заставить Кремль учесть потенциальные новые потери русских солдат, в Кремле по-прежнему отрицают - в Украине.

Пока реакция из Москвы была приглушена. Министерство иностранных дел произнесло предполагаемые протесты, но ничего не слышно от Путина. На этой неделе большой обмен пленными между Украиной и российскими сепаратистами прошел без неожиданностей, а государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров согласились во время телефонного разговора, что переговоры о мирном урегулировании должны продолжаться.

Только Потемкинские выборы президента в России 18 марта останутся в прошлом для Путина, вероятно, он будет иметь причины сделать вывод, что уже довольно потратился в Донецке и Луганске. Отдадим должное администрации Трампа - там четко дали понять, в частности через колонки государственного секретаря Тиллессона в "Нью-Йорк Таймс", что нормализация американо-российских отношений не произойдет "без мирного урегулирования ситуации в Украине".

Опираясь на заявления Путина, власть Трампа и европейские союзники США предлагают согласовать план международных миротворцев, которые могут быть развернуты на Востоке Украины после ухода России. Если Путин действительно хочет перезагрузки отношения с Западом, то он получит возможность это сделать. Если же нет - то будет хорошо, что Украина будет иметь больше средств для самозащиты".

Напомним, в декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощное оборонительное вооружение.

Как сообщал предоставление Украине странами-участницами Будапештского меморандума летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую с безопасностью угрозу со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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