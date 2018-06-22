Нам нужны ответственные проукраинские политики, которые при принятии государственных решений будут руководствоваться исключительно национальными интересами и выполнять свои должностные обязанности исключительно на благо украинского народа.

Нам нужны ответственные проукраинские политики, которые при принятии государственных решений будут руководствоваться исключительно национальными интересами и выполнять свои должностные обязанности исключительно на благо украинского народа. Такое мнение высказал народный депутат Украины и руководитель партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина». В качестве примера такого политика парламентарий привел президента США Дональда Трампа.



«Я – любитель политики Дональда Трампа и, в отличие от многих, не удалял свои публикации в социальных сетях после его победы, потому что еще до президентских выборов в США говорил, что он выиграет в избирательной гонке. И сейчас можно с уверенностью сказать, что он – великий президент своей страны, который выполняет свои предвыборные обещания и при принятии решений руководствуется исключительно национальными интересами США», – подчеркнул нардеп.

По его мнению, у власти в Украине никогда не были настоящие патриоты, которые бы заботились о благополучии своих граждан так, как Дональд Трамп заботится об американцах.

«Вся европейская пресса пишет о том, как Дональд Трамп держался на саммите «Большой семерки», члены которой привыкли, что Штаты всегда брали основную часть расходов на себя. Сейчас же политика США в данном вопросе изменилась, к тому же Трамп заявил, что введет барьеры для европейских товаров, если страны ЕС не откроют свои рынки. «Грабить мой народ нельзя!» – заявил Трамп. И это верно! Такие политики должны управлять и Украиной! Мы нуждаемся в проукраинском политике, который будет руководствоваться выгодой для украинцев. Трамп бы ни в коем случае не разрешил вырубить американский лес, чтобы выпросить миллиардик в долг, и за это я его уважаю!» – отметил парламентарий.

Рабинович добавил, что считает Трампа великим политиком, потому что он несет ответственность за свои предвыборные обещания.

«Только ответственные политики выполняют свои предвыборные обещания. Он говорил, что закроет границу с Мексикой – и сделал это, говорил, что договорится с КНДР – и договорился, обыграв Ким Чен Ына еще во время организации этих переговоров. Именно следовательно он – великий политик! У меня в кабинете висит табличка «Учись у Трампа» – и я это успешно делаю!» – резюмировал руководитель партии «За життя».

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