Нам нужны ответственные проукраинские политики, которые при
принятии государственных решений будут руководствоваться
исключительно национальными интересами и выполнять свои должностные
обязанности исключительно на благо украинского народа.
Нам нужны ответственные проукраинские политики, которые при
принятии государственных решений будут руководствоваться
исключительно национальными интересами и выполнять свои должностные
обязанности исключительно на благо украинского народа. Такое мнение
высказал народный депутат Украины и руководитель партии «За життя»
Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина». В качестве
примера такого политика парламентарий привел президента США
Дональда Трампа.
«Я – любитель политики Дональда Трампа и, в отличие от многих, не
удалял свои публикации в социальных сетях после его победы, потому
что еще до президентских выборов в США говорил, что он выиграет в
избирательной гонке. И сейчас можно с уверенностью сказать, что он
– великий президент своей страны, который выполняет свои
предвыборные обещания и при принятии решений руководствуется
исключительно национальными интересами США», – подчеркнул
нардеп.
По его мнению, у власти в Украине никогда не были настоящие
патриоты, которые бы заботились о благополучии своих граждан так,
как Дональд Трамп заботится об американцах.
«Вся европейская пресса пишет о том, как Дональд Трамп держался на
саммите «Большой семерки», члены которой привыкли, что Штаты всегда
брали основную часть расходов на себя. Сейчас же политика США в
данном вопросе изменилась, к тому же Трамп заявил, что введет
барьеры для европейских товаров, если страны ЕС не откроют свои
рынки. «Грабить мой народ нельзя!» – заявил Трамп. И это верно!
Такие политики должны управлять и Украиной! Мы нуждаемся в
проукраинском политике, который будет руководствоваться выгодой для
украинцев. Трамп бы ни в коем случае не разрешил вырубить
американский лес, чтобы выпросить миллиардик в долг, и за это я его
уважаю!» – отметил парламентарий.
Рабинович добавил, что считает Трампа великим политиком, потому что
он несет ответственность за свои предвыборные обещания.
«Только ответственные политики выполняют свои предвыборные
обещания. Он говорил, что закроет границу с Мексикой – и сделал
это, говорил, что договорится с КНДР – и договорился, обыграв Ким
Чен Ына еще во время организации этих переговоров. Именно
следовательно он – великий политик! У меня в кабинете висит
табличка «Учись у Трампа» – и я это успешно делаю!» – резюмировал
руководитель партии «За життя».
Сводка.нет - Новости Украины и Мира