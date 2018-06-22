Решение легализовать марихуану в Канаде противоречит положениям
конвенций о контроле над наркотиками, отметили в Управлении ООН по
наркотикам и преступности. 19 июня в Канаде легализовали марихуану
Фото: EPA ."Это решение противоречит положениям конвенций о
контроле над наркотиками и подрывает международно-правовые рамки
контроля над наркотиками и уважение правового международного
порядка", – говорится в сообщении.19 июня Сенат Канады принял
закон о легализации марихуаны. Согласно закону, гражданам,
которым исполнилось 18 лет, разрешат иметь до 30 г каннабиса,
выращивать дома до четырех кустов этого растения или покупать
продукт у специализированных продавцов.
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