Решение легализовать марихуану в Канаде противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками, отметили в Управлении ООН по наркотикам и преступности. 19 июня в Канаде легализовали марихуану Фото: EPA ."Это решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками и подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками и уважение правового международного порядка", – говорится в сообщении.19 июня Сенат Канады принял закон о легализации марихуаны. Согласно закону, гражданам, которым исполнилось 18 лет, разрешат иметь до 30 г каннабиса, выращивать дома до четырех кустов этого растения или покупать продукт у специализированных продавцов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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