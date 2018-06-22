Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в отделении банка на улице Героев Севастополя в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает

“Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

По данным полиции, с места происшествия эксперты изъяли обгоревшую печать, никаких остатков любых взрывных устройств не обнаружили.

Как рассказал свидетель происшествия, в здание подошли двое мужчин в темной одежде и разбили окно. После чего мужчина пошел по телефону, а когда вернулся, их уже не было. Кроме того, правоохранители пообщались с работниками банковского отделения, однако они не могут предположить, кто это мог сделать: серьезных конфликтов с клиентами не было.

Напомним, в Киеве в отделение банка бросили “коктейли Молотова”.

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