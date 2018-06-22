Куртка первой леди США Мелании Трамп, в которой она вылетела в штат Техас на границу с Мексикой, вызвала общетсвенный скандал из-за своей надписи на спине. Об этом сообщает CNN.

Известно, что жена Дональда Трампа отправилась в Техас в куртке с надписью: "I really don`t care. Do U?" ("Мне действительно все равно? А вам?").

Журналисты заметили надпись на верхней одежде первой леди, перед ее вылетом в Техас.

Известно, что во время посещения специальных центров для несовершеннолетних на границе США, в которые помещают детей мигрантов, разлученных с семьями, Мелания сменила куртку на плащ молочного цвета.



СМИ предположили, что первая леди не интересуется проблемами мигрантов.

Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг куртки его супруги.

"Надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?" на спине куртки Мелании относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" – написал он в Twitter.