|Куртка Мелании Трамп вызвала общественное осуждение из-за надписи на спине
|22.06.2018 09:29
|
Куртка первой леди США Мелании Трамп, в которой она вылетела в штат Техас на границу с Мексикой, вызвала общетсвенный скандал из-за своей надписи на спине. Об этом сообщает CNN.
Известно, что жена Дональда Трампа отправилась в Техас в куртке с надписью: "I really don`t care. Do U?" ("Мне действительно все равно? А вам?").
Журналисты заметили надпись на верхней одежде первой леди, перед ее вылетом в Техас.
Известно, что во время посещения специальных центров для
несовершеннолетних на границе США, в которые помещают детей
мигрантов, разлученных с семьями, Мелания сменила куртку на плащ
молочного цвета.
Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг куртки его супруги.
"Надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?" на спине куртки Мелании относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" – написал он в Twitter.