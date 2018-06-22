На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер картины "Закон о детях". По сюжету судья Фиона Майн должна помочь умирающему подростку Адаму. Мальчику необходимо переливание крови, но его родители не дают согласия на процедуру, поскольку она противоречит их религии. Роли исполнили Эмма Томпсон, Стэнли Туччи, Фьен Уайтхед, Бен Чаплин, Никки Амука-Берд, Энтони Калф, Эндрю Хавилл, Дэниэл Иган, Хитен Патель, Анджела Холмс. Премьера запланирована на 14 сентября 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Томпсон исполняет роль судьи Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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