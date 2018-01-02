Первый электрический спорткар Porsche Mission E будет доступен в 3-х полноприводных модификациях. Самая мощная из них сможет выдавать 680 л.с. Позже в модели могут появиться две версии с приводом на задние колеса.

Суммарная отдача силовой установки базовой версии составит 408 л.с., средней — 544, а топовой — 680 л.с., сообщает Automobile Magazine.

Для заднеприводных модификаций рассматривают два варианта электромоторов: мощностью 326 и 435 л.с. Кроме этого, для Mission E разрабатывают собственную двухступенчатую трансмиссию и дифференциал с электронным управлением.

Самая мощная версия электрокара сможет разгоняться до 96 км / ч за 3,5 сек. Запас хода машины составит 483 км.

Электромобиль можно будет зарядить за 20 мин на 80%.

Продажи Porsche Mission E начнутся ближе к концу 2019 года.

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