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Порошенко позволил омбудсмену РФ въезд в Украину для посещения находящихся здесь россиян, - Денисова
22.06.2018 09:40
Порошенко позволил омбудсмену РФ въезд в Украину для посещения находящихся здесь россиян, - Денисова
Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля
Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян.
Порошенко позволил омбудсмену РФ въезд в Украину для посещения находящихся здесь россиян, - Денисова Фото: tass.ru

Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля, таких договоренностей ранее достигли Петр Порошенко и Владимир Путин, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Общественного".

"С Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

По ее словам, об этом она просила лично президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

Напомним, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России.

Посольство Украины требует от России предоставить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой первоочередной доступ в тюрьмы, где удерживают политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клих, Александра Кольченко и Владимира Балуха.

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