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Украина ввела санкции против Луганского авиационного ремонтного завода и "Алмаз-Антея"
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22.06.2018 09:45
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Луганский авиационный ремонтный завод находится на оккупированной
территории Донбасса и активно используется государством-агрессором
против Украины, сообщил Совет национальной безопасности и обороны
Украины. 21 июня Порошенко ввел в действие решение СНБО Фото: Петро
Порошенко / Twitter 21 июня президент Украины Петр Порошенко своим
указом, опубликованным на сайте главы государства, ввел в действие
решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные
специальные экономические и другие ограничительные меры
(санкции)"."Введены санкции в отношении российских предприятий
военно-промышленного комплекса, а также ГП "Луганский авиационный
ремонтный завод", который находится на оккупированной территории
Украины и активно используется государством-агрессором против нашей
страны", – сказано в сообщении.Также санкции введены в
отношении федерального государственного унитарного предприятия
"Радиочастотный центр центрального федерального округа",
федерального государственного унитарного предприятия "Ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт
радио", ООО "АРД Сатком Сервис", ООО "РусИнтеКо", ООО "Алмаз-Антей
Телекоммуникации", ООО "Лидер Строй", ООО "ПРОЕКТ", ООО
"М-Телеком", ООО "Альфател", ООО "ПБР", ООО "АСЗ".Экономические
санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами,
Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после
аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные
пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В мае 2018 года в
министерстве иностранных дел РФ заявили, что с 2011
года США 52 раза объявляли о санкциях против России.
По данным российской стороны, под американскими ограничительными
мерами находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц.2 мая
СНБО ввел новые и продлил старые санкции против граждан и
юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией
против Украины.
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