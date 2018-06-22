Луганский авиационный ремонтный завод находится на оккупированной территории Донбасса и активно используется государством-агрессором против Украины, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины. 21 июня Порошенко ввел в действие решение СНБО Фото: Петро Порошенко / Twitter 21 июня президент Украины Петр Порошенко своим указом, опубликованным на сайте главы государства, ввел в действие решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"."Введены санкции в отношении российских предприятий военно-промышленного комплекса, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны", – сказано в сообщении.Также санкции введены в отношении федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа", федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио", ООО "АРД Сатком Сервис", ООО "РусИнтеКо", ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации", ООО "Лидер Строй", ООО "ПРОЕКТ", ООО "М-Телеком", ООО "Альфател", ООО "ПБР", ООО "АСЗ".Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В мае 2018 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что с 2011 года США 52 раза объявляли о санкциях против России. По данным российской стороны, под американскими ограничительными мерами находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц.2 мая СНБО ввел новые и продлил старые санкции против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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