Отмечание 22 июня на государственном уровне - атавизм "совка", который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Такое мнение высказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает

"8 мая - день, когда вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвой. 1 сентября - день, когда вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны. Отмечание 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной", - отметил Вятрович.

По его словам, сейчас этот миф является "инструментом мобилизации общества в России".

"В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные отмечания 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", - добавил он.

Добавим, в Украине 22 июня, в день начала немецко-советской войны, отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны.

Ранее Президент Порошенко заявил, что в рядах Красной армии воевали около 9 млни выходцев из Украины.

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