Одна из них будет международной, вторая - с украинским капиталом

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украину. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом" , - цитирует Омеляна УНИАН.