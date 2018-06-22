|В Украине создадут две новые авиакомпании, - Омелян
|22.06.2018 09:49
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Одна из них будет международной, вторая - с украинским капиталомВ Украине создадут две новые авиакомпании: с международным и украинским капиталом.
Владимир Омельян. Фото: mtu.gov.ua
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.
"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украину. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - цитирует Омеляна УНИАН.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
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