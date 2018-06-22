Бывший народный депутат от фракции "" и борец за украинский язык предложила украинцам избивать русскоговорящих.

Так скандальная националистка отреагировала на конфликт в кафе Мариуполя, когда пограничнику сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском. выразила убеждение, что именно эти радикальные действия помогли бы выиграть войну с Россией.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы", - написала одиозная свободовка на странице в , передает .

При этом русскоязычных жителей Мариуполя назвала "рабами".

"Рабы драные", - ответила она на комментарий под своим постом.















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